Ngày 27/8, Đan Mạch đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ sau thông tin cho rằng ít nhất 3 quan chức Mỹ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Đan Mạch phản đối sự can thiệp của Mỹ tại Greenland

Quang cảnh vịnh Disko ở Ilulissat, thủ phủ thành phố Avannaata thuộc Greenland (Đan Mạch) ngày 15/7/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh mọi nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Đan Mạch là “không thể chấp nhận,” đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Đan Mạch và Greenland “rất chặt chẽ và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.”

Greenland có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu và Bắc Mỹ, đóng vai trò then chốt trong hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn Greenland trở thành một phần lãnh thổ Mỹ, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh kinh tế hoặc quân sự - điều mà phía Đan Mạch phản đối./.

