Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân miền núi dịp Tết Nguyên đán

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân miền núi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thời điểm này, hệ thống siêu thị của Công ty CP Tập đoàn Miền núi cùng các cơ sở phân phối khác trên địa bàn các xã miền núi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng dự trữ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân giai đoạn cao điểm này.

Khách đến mua hàng tại Siêu thị Miền Tây Mường Lát thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền núi.

Đang chọn mua một số mặt hàng như dầu ăn, miến gạo, bánh kẹo..., chị Thao Thị Dợ ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, cho biết: “Quãng đường từ nhà tôi đến Siêu thị Miền Tây Mường Lát dài gần 30km nên hễ có việc phải ra xã Mường Lát, tôi thường ghé vào siêu thị để mua hàng. Chọn mua hàng trong siêu thị vì các mặt hàng bày bán tại đây rất phong phú, giá bán lại rẻ hơn so với các cơ sở tạp hóa ở trong bản, hơn nữa mua ở đây tôi rất yên tâm về chất lượng. Mỗi lần ghé vào siêu thị mua hàng, tôi thường mua từ 200 - 300 nghìn đồng. Sẵn ghé siêu thị lần này, tôi mua luôn một số mặt hàng cho tết nên chi phí tăng lên khoảng 500 - 600 nghìn đồng".

Dịp này, Siêu thị Miền Tây Mường Lát thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền núi đã chủ động dự trữ hàng hóa, cung ứng ra thị trường. Giám đốc Siêu thị Miền Tây Mường Lát, bà Hà Đình Phương cho biết: "Để phục vụ đa dạng người tiêu dùng dịp tết, siêu thị đã chuẩn bị 7 nhóm mặt hàng như: bơ sữa đông lạnh, thực phẩm khô, bánh kẹo, bia - rượu - nước giải khát, hàng gia dụng..., với trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Các mặt hàng đang bày bán tại siêu thị cũng như phục vụ dịp tết, chủ yếu là hàng Việt Nam, được bán theo giá niêm yết trên từng sản phẩm. Hiện lượng khách vào tham quan, mua sắm tại siêu thị đang có xu hướng tăng dần; dự kiến khách mua đông nhất vào cuối tháng 12 âm lịch, với hàng trăm lượt khách mỗi ngày".

Hệ thống siêu thị Miền Tây thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền núi là đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Xuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Miền núi cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân các xã miền núi dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thời điểm này, công ty cũng đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa dự trữ phục vụ thị trường tết. Với các nhóm hàng gồm thực phẩm khô, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát và nhóm hàng đông lạnh phục vụ thị trường tết trị giá trên 30 tỷ đồng đã được công ty phân phối về hệ thống Siêu thị Miền Tây tại 11 huyện miền núi (cũ). Các mặt hàng được bày bán tại đây đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với một số địa phương đưa sản phẩm OCOP vào bày bán tại siêu thị".

Cũng thời điểm này, cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa của gia đình chị Lê Thị Oanh ở thôn Dín, xã Thắng Lộc đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Chị Oanh cho biết: "Do khoảng cách từ trung tâm xã đến Siêu thị Miền Tây (thuộc địa bàn xã Thường Xuân) đi xa khoảng 30km, đa số người dân trong xã khi mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và dịp tết đều chọn mua ở gần nhà cho tiện. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thôn, từ ngày 10/1, tôi đã nhập các mặt hàng phục vụ tết (chủ yếu là bánh kẹo, đường, sữa, nước giải khát...), với giá trị hàng nhập về từ 500 - 600 triệu đồng. Do các mặt hàng nhập về có tăng hơn so với trước nên giá bán cũng sẽ tăng lên từ 1- 2 nghìn đồng/sản phẩm".

Được biết, các xã miền núi Thanh Hóa hiện có hệ thống phân phối hàng hóa bán lẻ gồm 96 chợ, 11 siêu thị (thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền núi) và có khoảng 50 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương. Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho người dân miền núi dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các xã miền núi và doanh nghiệp có nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân các xã miền núi phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tích cực tham gia các hoạt động bình ổn thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức các phiên chuyên bán hàng Việt lưu động tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt nguồn hàng, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ tết để cung ứng sớm, đầy đủ cho Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý.

Để nắm chắc cung - cầu thị trường và tình hình biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu, ngoài phối hợp với UBND các xã khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán tại các cơ sở kinh doanh và sức mua của người dân thời điểm trước, trong và sau tết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để người dân có thể yên tâm mua sắm vào dịp tết.

Bài và ảnh: Minh Lý