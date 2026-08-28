Đảm bảo an toàn, văn minh tại các khu di tích gắn với Bà Triệu phục vụ du khách dịp 2/9

Chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu và Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên) đã triển khai các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ Nhân dân và du khách.

Tại Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), Ban Quản lý đã xây dựng phương án phục vụ khách trên toàn bộ quần thể.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu, lực lượng nhân viên, bảo vệ được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ du khách, bảo đảm trật tự, văn minh trong hoạt động tham quan và dâng hương. Cùng với đó, các hoạt động dịch vụ được kiểm soát nhằm không để xảy ra tình trạng mê tín, phản cảm.

Công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường, góp phần tạo không gian sạch đẹp, thuận lợi cho du khách. Các phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được phối hợp triển khai trong thời gian cao điểm.

Tại Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), Ban Quản lý cho biết, một trong những nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng là kiểm tra, bảo đảm an toàn cho du khách tại các tuyến leo núi, khu vực nguy hiểm và điểm tâm linh.

Hoạt động dịch vụ, bán hàng, trông giữ xe được tăng cường quản lý; yêu cầu niêm yết giá đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan sinh thái được triển khai song song với các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Không chỉ là những địa chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử, Đền Bà Triệu và Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu còn là những điểm đến mang giá trị văn hóa, tâm linh. Trong dịp Quốc khánh (2/9), sự chủ động trong tổ chức đón tiếp, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và kiểm soát các hoạt động dịch vụ được ban quản lý kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách hành trình tham quan thuận lợi, văn minh”.

Phương Đỗ - Hoàng Đông