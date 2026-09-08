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Đại lý quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa - lựa chọn cho không gian sống đẳng cấp

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Thanh Hóa đang ghi nhận sự phát triển bứt phá về hạ tầng đô thị với hàng loạt khu đô thị mới, biệt thự sang trọng và các căn hộ hiện đại. Đi cùng với đà phát triển đó là nhu cầu hoàn thiện nội thất mang phong cách riêng, cá nhân hóa không gian sống của gia chủ. Thấu hiểu điều đó, Thành Hưng - Đại lý ủy quyền thương hiệu Quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa chính thức hoạt động, mang đến những giải pháp làm mát kết hợp nghệ thuật trang trí trần nhà độc bản.

Đại lý quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa - lựa chọn cho không gian sống đẳng cấp

Thanh Hóa đang ghi nhận sự phát triển bứt phá về hạ tầng đô thị với hàng loạt khu đô thị mới, biệt thự sang trọng và các căn hộ hiện đại. Đi cùng với đà phát triển đó là nhu cầu hoàn thiện nội thất mang phong cách riêng, cá nhân hóa không gian sống của gia chủ. Thấu hiểu điều đó, Thành Hưng - Đại lý ủy quyền thương hiệu Quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa chính thức hoạt động, mang đến những giải pháp làm mát kết hợp nghệ thuật trang trí trần nhà độc bản.

Đại lý quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa - lựa chọn cho không gian sống đẳng cấp

Đại lý Thành Hưng - Nơi quy tụ các mẫu quạt trần trang trí cao cấp Mr.Vũ tại Thanh Hóa.

Không gian trải nghiệm trực tiếp ngay trung tâm tỉnh Thanh Hóa

Tọa lạc tại số 115-117 Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Đại lý Thành Hưng là điểm đến quen thuộc của giới kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng cũng như các gia chủ đang tìm kiếm sự khác biệt cho ngôi nhà của mình.

Đến với đại lý, khách hàng sẽ được trực tiếp trải nghiệm:

- Đa dạng các sản phẩm: Từ các dòng quạt phong cách Indochine hoài cổ, quạt trần đèn chùm pha lê lộng lẫy cho đến các mẫu quạt trần phòng khách thiết kế tối giản, hiện đại chuẩn phong cách Scandinavia hay Japandi.

- Cảm nhận chất lượng gió: Trực tiếp bật thử và cảm nhận luồng gió tự nhiên dịu nhẹ, khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống động cơ DC/BLDC thế hệ mới.

- Đánh giá độ tinh xảo: Tự tay kiểm tra chất liệu gỗ tự nhiên nguyên khối, cánh nhôm siêu nhẹ hay các đường nét kim loại mạ đồng, mạ vàng sang trọng.

Đại lý quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa - lựa chọn cho không gian sống đẳng cấp

Khách hàng tại Thanh Hóa có thể đến 115-117 Minh Khai, phường Hạc Thành để chọn lựa sản phẩm thực tế.

Lý do quạt trần Mr.Vũ được đông đảo khách hàng Thanh Hóa tin chọn

Với khí hậu đặc trưng của Thanh Hóa, các sản phẩm quạt trần Mr.Vũ chính hãng phân phối tại Thành Hưng mang lại giải pháp toàn diện:

- Công nghệ tiết kiệm điện & đảo chiều 2 mùa: 100% quạt sử dụng động cơ DC quấn dây đồng nguyên chất, giúp tiết kiệm đến 70% điện năng. Tính năng đảo chiều thông minh giúp quạt làm mát dịu nhẹ mùa hè và lưu thông không khí ấm áp vào mùa đông.

- Độ bền thích ứng khí hậu địa phương: Thân quạt được xử lý sơn tĩnh điện chống oxy hóa, cánh quạt gỗ cao cấp được sấy chuẩn chống ẩm mốc, cong vênh, phù hợp hoàn hảo với thời tiết khí hậu miền Bắc.

- Tính năng an toàn: Trang bị hệ thống cáp an toàn chịu lực, rơ-le tự ngắt khi quá nhiệt và móc treo gia cố chắc chắn cho mọi kết cấu trần nhà (trần thạch cao, trần bê tông, trần gỗ...).

Dịch vụ tư vấn, khảo sát & lắp đặt tận nhà tại Thanh Hóa

Không chỉ cung cấp sản phẩm chuẩn chính hãng Mr.Vũ, Đại lý ủy quyền Thành Hưng còn chinh phục khách hàng bằng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp:

- Tư vấn kỹ thuật chuẩn xác: Đội ngũ am hiểu chuyên sâu về kiến trúc sẵn sàng hỗ trợ chọn sải cánh, chiều cao quạt phù hợp với diện tích phòng và tỷ lệ trần nhà.

- Khảo sát & lắp đặt tận nơi: Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao hỗ trợ khảo sát kết cấu trần và thi công lắp đặt nhanh chóng, an toàn.

- Cam kết hậu mãi chính hãng: Bảo hành động cơ lên tới 10 năm theo đúng tiêu chuẩn toàn quốc của thương hiệu Mr.Vũ, hỗ trợ bảo trì chu đáo trong suốt quá trình sử dụng.

Đại lý quạt trần Mr.Vũ tại Thanh Hóa - lựa chọn cho không gian sống đẳng cấp

Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật Mr.Vũ chuyên nghiệp, tận tâm.

Nâng tầm không gian sống của gia đình bạn bằng những mẫu quạt trần nghệ thuật sang trọng và tinh tế nhất từ Quạt trần đẹp Mr.Vũ. Kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm và nhận ưu đãi tốt nhất tại:

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN MR.VŨ – THÀNH HƯNG (THANH HÓA)

- Địa chỉ: 115-117 Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Website thương hiệu: https://mrvu.vn/

- Hotline tư vấn & đặt lịch trải nghiệm: 09.1102.1102

Từ khóa:

#Thanh hóa #Không gian #phường Hạc Thành #Thương hiệu #Sang trọng #Phong cách #Trải nghiệm #Nghệ thuật #Khu đô thị mới #Hiện đại

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