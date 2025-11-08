Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/11, tại Trường THPT Yên Định III, xã Yên Phú khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã lần thứ I, năm 2025.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Sáng 8/11, tại Trường THPT Yên Định III, xã Yên Phú khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã lần thứ I, năm 2025.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Lãnh đạo xã Yên Phú trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự đại hội.

Thời gian qua, phong trào TDTT trên địa bàn xã Yên Phú có bước phát triển mạnh mẽ. Người dân tham gia luyện tập TDTT với nhiều bộ môn khác nhau, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần thể thao và sự đoàn kết trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đại hội TDTT xã Yên Phú lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của 230 vận động viên đến từ các thôn trên địa bàn.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Các vận động viên tham gia thi đấu ở bộ môn chạy việt dã.

Theo kế hoạch, đại hội diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/11. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 bộ môn, gồm: chạy việt dã; bóng chuyển hơi nam, nữ; pickelball và bóng bàn.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm túc nội quy, điều lệ giải, thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi và cổ vũ.

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Đông đảo người dân cổ vũ các vận động viên tham gia đại hội.

Đại hội cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc luyện tập TDTT, động viên các tầng lớp Nhân dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Lê Hà

Từ khóa:

#Đại hội TDTT #Trường THPT #Chủ tịch UBND #xã Yên Phú #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Thể thao #Khai mạc #Thể dục #Vận động viên #Nhân dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thăm, động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa dự SEA Games 33

Thăm, động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa dự SEA Games 33

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 03/12, tại Trung tâm Đào tạo VĐV Cấp cao quốc gia, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm, gặp mặt và động viên các HLV, VĐV Thanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh