Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Phú quy tụ 230 vận động viên

Sáng 8/11, tại Trường THPT Yên Định III, xã Yên Phú khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã lần thứ I, năm 2025.

Lãnh đạo xã Yên Phú trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự đại hội.

Thời gian qua, phong trào TDTT trên địa bàn xã Yên Phú có bước phát triển mạnh mẽ. Người dân tham gia luyện tập TDTT với nhiều bộ môn khác nhau, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần thể thao và sự đoàn kết trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đại hội TDTT xã Yên Phú lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của 230 vận động viên đến từ các thôn trên địa bàn.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở bộ môn chạy việt dã.

Theo kế hoạch, đại hội diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/11. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 bộ môn, gồm: chạy việt dã; bóng chuyển hơi nam, nữ; pickelball và bóng bàn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm túc nội quy, điều lệ giải, thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi và cổ vũ.

Đông đảo người dân cổ vũ các vận động viên tham gia đại hội.

Đại hội cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc luyện tập TDTT, động viên các tầng lớp Nhân dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Lê Hà