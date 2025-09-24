Đại hội đại biểu MTTQ xã Thiệu Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Xã Thiệu Quang được thành lập, đi vào hoạt động từ 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã: Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Giang, Thiệu Quang và một phần thị trấn Thiệu Hóa cũ (khu vực Đồng Ngòn).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang Lê Thị Hà phát biểu khai mạc Đại hội.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang cùng ban công tác mặt trận các thôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn xã có 1.214 hộ tự nguyện hiến hơn 15.200 m2 đất để mở rộng đường giao thông; đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, bê tông hóa, thảm nhựa đường giao thông; đầu tư xây dựng mới 5 nhà văn hóa thôn và lắp đặt các thiết bị vui chơi, tập luyện thể dục thể thao ở 29/29 nhà văn hóa...

Cuộc vận động “Vì người nghèo” được MTTQ xã tham mưu triển khai sâu rộng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể. Qua đó, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, với số tiền trên 4 tỷ đồng; làm nhà đại đoàn kết cho 55 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Quang Nguyễn Quang Thọ phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Thiệu Quang lần thứ nhất đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam xã Thiệu Quang và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ, góp phần tạo đồng thuận xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Bà Lê Thị Hà tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung Hiếu