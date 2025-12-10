Xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan “liêm chính của liêm chính”

Chiều ngày 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngành Nội chính Đảng. Các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh chụp qua màn hình)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành trong cả nước. Dự hội nghị tại Ban Nội chính Trung ương có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, sở, cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo. (Ảnh chụp qua màn hình)

Trong năm 2025, ngành Nội chính Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra, với các sự kiện, kết quả nổi bật là: Hoàn thành xây dựng các đề án quan trọng về nội chính,phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh, góp phần hiện thực hóa những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác này.

Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định, nhất là nhân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế về nội chính, PCTNLPTC và CCTP được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Các tham luận tại hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác Nội chính Đảng và PCTNLPTC của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đề xuất với Ban Nội chính Trung ương quan tâm chỉ đạo để tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận đánh giá và biểu dương những kết quả của ngành Nội chính Đảng trong công tác PCTNLPTC và CCTP. Đồng thời, đề nghị trong năm 2026, Ban Nội chính Trung ương và toàn ngành Nội chính Đảng khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ XIII của Đảng. Tập trung nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về PCTNLPTC để đáp ứng yêu cầu PCTNLPTC trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, chính sách lớn về nội chính, PCTNLPTC và CCTP theo tinh thần chỉ đạo của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTNLPTC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong PCTNLPTC; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp tục tham mưu, theo dõi, đôn đốc hoàn thiện, thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNLPTC để tiến tới “không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa. Tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng bộ máy chính quyền ba cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong công tác xây dựng pháp luật và trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị ngành Nội chính Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Quan tâm xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan “liêm chính của liêm chính”, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, có trình độ, thường xuyên cập nhật kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực nội chính, đáp ứng hoạt động chính quyền địa phương hai cấp trong PCTNLPTC . Xây dựng ngành Nội chính Đảng vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Minh Hiếu