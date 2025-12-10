Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm việc với Sở VH,TT&DL về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 10/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về tình hình hoạt động của ngành giai đoạn 2021-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết: Giai đoạn 2021-2025, ngành VH, TT&DL đã nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động và sáng tạo để triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; hoàn thành toàn diện, thắng lợi những chỉ tiêu, mục tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, nổi bật trên các hoạt động.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Vương Thị Hải Yến báo cáo kết quả hoạt động của ngành tại buổi làm việc.

Trong đó đáng chú ý là Sở VH,TT&DL đã tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, quy hoạch, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Từ ngày 1/7/2025, song song với việc kiện toàn sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành, sở đã tổ chức thực thi hiệu quả, công tác quản lý Nhà nước và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL đã tham mưu, tổ chức tốt các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, lễ lớn như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm đón tiếp Đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc; 60 năm Hàm Rồng Chiến thắng; 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm quốc khánh 2/9; 135 năm ngày sinh Nhật Bác. Đặc biệt, sở đã tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa. Nhiều sự kiện VH,TT&DL của tỉnh cũng được tổ chức sôi động, chất lượng cao, tạo sức lan tỏa, khẳng định bề dày truyền thống lịch sử, thông qua đó quảng bá, giới thiệu rộng rãi văn hóa, con người Thanh Hóa với công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của văn hóa xứ Thanh.

Đại diện phòng chuyên môn, Sở VH,TT&DL phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với nhiệm vụ trên, giai đoạn 2021-2025, Sở VH,TT&DL đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di sản, di tích văn hóa; phát triển du lịch; triển khai các dự án do sở làm chủ đầu tư... Qua thống kê, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh ước đón gần 58,5 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm (trong đó có trên 2,47 triệu lượt khách quốc tế). Tổng thu du lịch ước đạt trên 129.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 34,5%/năm (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 1.094,1 triệu USD)...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc phát huy thiết chế văn hóa cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, di tích văn hóa; chiến lược phát triển du lịch... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng đã gợi mở một số giải pháp phát triển toàn diện ngành VH,TT&DL.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao kết quả đạt được, những đóng góp của ngành VH,TT&DL đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH,TT&DL bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ về phát triển văn hóa, về các nhiệm vụ của ngành để triển khai thực hiện sát với yêu cầu thực tiễn địa phương. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng, đánh giá đúng thực chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát huy tối đa thiết chế văn hóa đã được đầu tư từ cấp tỉnh đến cơ sở; huy động các nguồn lực xã hội để trang bị và vận hành hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành cần tập trung, xây dựng các giải pháp tổ chức tốt các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Lễ hội Lam Kinh nhằm tạo sức lan tỏa, khẳng định bề dày truyền thống lịch sử, qua đó quảng bá, giới thiệu rộng rãi, nâng cao vị thế của văn hóa xứ Thanh. Cùng với đó, tập trung làm tốt nhiệm vụ trùng tu, phát huy tối đa giá trị của di tích, di sản. Quan tâm xây dựng phát triển phong trào thể thao quần chúng bền vững, tạo sức lan tỏa ở cơ sở.

Đối với lĩnh vực du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành VH,TT&DL cần tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, dư địa của tỉnh đề xuất các giải pháp, xây dựng các đề án, dự án phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này.

Đồng chí cũng đề nghị ngành tập trung nâng cao hoạt động quản lý báo chí, truyền thông. Nhiệm vụ này phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VH,TT&DL tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc