Đại hội đại biểu MTTQ xã Nga Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 166 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ xã chú trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật MTTQ xã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029 tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng chí nhấn mạnh: MTTQ xã Nga Sơn đã làm tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; phát huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, cần làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội này.

Lãnh đạo xã Nga Sơn tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ xã.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử 62 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Bích (CTV)