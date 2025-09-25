Đại hội đại biểu MTTQ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Vương đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Xã Hồ Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Thành, Nga Giáp, Nga Hải và Nga Liên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ xã Hồ Vương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 9 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động tổng nguồn lực lên tới 289 tỷ đồng, trong đó trên 50% từ xã hội hóa; vận động nhân dân hiến trên 4.400 m2 đất, phá dỡ nhiều công trình, góp phần mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng, chỉnh trang hàng trăm công trình nhà ở, cổng ngõ, tường rào, xây dựng đường giao thông, kênh mương, thiết chế văn hóa thôn, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Bên cạnh đó, các mô hình như: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”... mô hình vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Hàn Duy Điều, Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND xã Hồ Vương phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc như vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý đầu tư công, từ đó kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, xác định mục tiêu tổng quát là củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và nội dung hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu 56 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Thuý (CTV)