Đại hội đại biểu MTTQ xã Cẩm Tú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Tú long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Xã Cẩm Tú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Lương, Cẩm Giang.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Trong đó, nổi bật là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban MTTQ xã thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò của hệ thống Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở cơ sở gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Sử, Chủ tịch MTTQ xã Cẩm Tú phát biểu khai mạc Đại hội.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cũng được MTTQ xã chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả cao. Từ năm 2024 đến nay, đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, như: Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các công trình dân sinh, việc chi trả chế độ chính sách cho người có công; giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú...

MTTQ xã cũng làm tốt vai trò động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, lao động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời, tích cực thực hiện các hoạt động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, nhân đạo từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, MTTQ xã đã tăng cường công tác chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở các thôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng cộng đồng tự quản. Nhiều hoạt động được triển khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Công tác phối hợp đã góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Phạm Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo xã Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Tú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Đạt