Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/11

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 25/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin về kết quả Đại hội MTTQ cấp xã, phường, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI; định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Đến ngày 15/10/2025, tất cả 166 xã, phường đã tổ chức thành công đại hội MTTQ. Sau thành công của đại hội cấp xã, phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Đại diện các cơ quan báo chí dự họp báo.

Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/11 tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, 327 đại biểu khách mời.

Phiên thứ hai của Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa Ngô Quang Tự phát biểu tại buổi họp báo.

Đại diện Văn phòng Báo Đại đoàn kết phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ qua, những yêu cầu mới đặt ra trong giai đoạn tới; nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu kết luận buổi họp báo.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp tuyên truyền về Đại hội của các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương thời gian qua.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường thời lượng, đa dạng hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân hướng về Đại hội.

Phan Nga

