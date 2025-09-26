Đại hội đại biểu MTTQ phường Đông Quang lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/9), Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Đông Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Đại hội.

Phường Đông Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 8 đơn vị, gồm phường Quảng Thắng, phần lớn phường An Hưng và các xã Đông Vinh, Đông Quang, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam, Đông Yên.

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường Đông Quang đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đến nay đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được MTTQ phường và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Kết quả, phường Đông Quang đã vận động hơn 3 tỷ đồng đầu tư xây mới, sửa chữa 49 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Ủy ban MTTQ phường cũng đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 5 tỷ đồng. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đi vào chiều sâu. Tỷ lệ “Gia đình văn hoá” hàng năm đạt trên 87%; “Khu dân cư văn hóa” đạt trên 90%.

Đồng chí Phan Lê Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, khẳng định vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận.

Công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy thường xuyên được coi trọng; phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được đổi mới mạnh mẽ, tạo nên những tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại hội lần thứ nhất của MTTQ phường Đông Quang đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và các giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 60 ủy viên Ủy ban MTTQ phường Đông Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Thanh Huê