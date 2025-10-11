Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Yên Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 11/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 115 đại biểu đại diện cho 1.016 hội viên CCB trong toàn xã.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Yên Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Yên Thọ đã phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự.

Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã tín chấp, ủy thác hơn 23 tỷ đồng cho hội viên vay vốn, xây dựng quỹ hội hơn 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm gia đình phát triển kinh tế. Hội viên còn đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất, làm rãnh thoát nước, đường điện thắp sáng và các mô hình cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Với phương châm hành động “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2025–2030, Hội CCB xã Yên Thọ tiếp tục đề ra mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đời sống hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội đã nghe thông báo Quyết định của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Xuân Cường được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Yên Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Hương