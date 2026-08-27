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Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Hoàng Đông - Phong Sắc
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/8, trước khi diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chiều 27/8, trước khi diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu nghe giới thiệu về sản phẩm doanh nghiệp trưng bày bên lề hội nghị.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm tiêu biểu được trưng bày tại các gian hàng.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu trực tiếp tham quan, tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày; đồng thời trao đổi với đại diện doanh nghiệp về hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Tại các gian hàng, nhiều sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của doanh nghiệp Thanh Hóa được giới thiệu. Từ các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp đến những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương...

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Khu trưng bày tạo không gian kết nối, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp Thanh Hóa.

Hoàng Đông - Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Sản phẩm OCOP #Đối thoại với doanh nghiệp #Tham quan #Lãnh đạo tỉnh #Cộng đồng doanh nghiệp #Thanh hóa #Đại biểu #Sản phẩm công nghiệp #Hoàng Đông

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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