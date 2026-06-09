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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Tố Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/6, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 26 đã tiếp xúc cử tri các phường Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Chiều 9/6, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 26 đã tiếp xúc cử tri các phường Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Cử tri đơn vị bầu cử số 26 đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung quan trọng. Đối với chế độ chính sách và tổ chức bộ máy, cử tri các phường đề nghị tỉnh quan tâm thay thế Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh, bố trí riêng 3 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận; nâng mức hỗ trợ đối với trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở các tổ dân phố; bố trí riêng chức danh thôn đội trưởng (phố đội trưởng), không thực hiện kiêm nhiệm gây chồng chéo về con người và nhiệm vụ. Bổ sung thêm các chức danh hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với cấp xã, phường.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, cử tri đề nghị tỉnh bố trí nguồn lực hoàn thiện tuyến đường vành đai phía Tây để kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu đô thị, khu dân cư và các khu vực phát triển mới; nâng cấp hệ thống đường giao thông đã xuống cấp. Nạo vét, chỉnh trang sông Nhà Lê, sông Vinh để tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão. Quan tâm bố trí nguồn vốn để tu bổ các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh đã xuống cấp.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Đồng chí Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp một số nội dung liên quan đến xử lý rác thải.

Cử tri phường Đông Quang đề nghị tỉnh chỉ đạo Nhà máy xử lý rác Ecotech cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ sở vất chất đảm bảo và có quy trình xử lý rác thải khép kín, không để phát tán mùi hôi thối ra khu dân cư. Đồng thời, lắp đặt các thiết bị giám sát chuyên ngành để theo dõi, giám sát việc thực hiện của Nhà máy xử lý rác Ecotech, kiên quyết xử lý đối với nhà máy nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 26

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Tố Phương

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND tỉnh #Phường Đông Quang #Nguyễn Quang Hải #Tiếp xúc cử tri #Bầu cử #Đông Sơn #Kiến nghị #sông Nhà Lê #Chủ tịch #Ô nhiễm môi trường

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