Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Triệu Sơn cũ

Chiều 7/11, tại xã Đồng Tiến, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Triệu Sơn cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri các xã Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cử tri các xã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nhất là hệ thống mương tưới, tiêu và đường bê tông nội đồng; có kế hoạch nạo vét khơi thông lòng sông Hoàng chảy qua địa bàn xã Đồng Tiến và nâng cấp tu sửa trạm bơm tiêu úng tại thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi cũ; khẩn trương cải tạo, nâng cấp đường điện đã cũ, có nguy cơ mất an toàn cho Nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão...

Đại biểu Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung Hiếu