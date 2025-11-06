Đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tính từ ngày 30/9 đến chiều 5/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025.

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Bang Sachsen-Anhalt, Cộng hòa liên bang Đức trao 170 triệu đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 30/9/2025 đến 16h43 ngày 5/11/2025, thông qua Ban vận động, các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) tổng số tiền là 70.776.974.761 đồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản vận động các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay, chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ, ngập lụt gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguyên Mai