Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Nguyên Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tính từ ngày 30/9 đến chiều 5/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025.

Đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tính từ ngày 30/9 đến chiều 5/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025.

Đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Bang Sachsen-Anhalt, Cộng hòa liên bang Đức trao 170 triệu đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 30/9/2025 đến 16h43 ngày 5/11/2025, thông qua Ban vận động, các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) tổng số tiền là 70.776.974.761 đồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản vận động các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay, chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ, ngập lụt gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguyên Mai

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #ủng hộ đồng bào #tiếp nhận #vận động #Thanh hóa #Phát huy truyền thống #Cứu trợ #Khắc phục thiệt hại #tỉnh #Cơn bão số 10

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh