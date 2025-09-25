Cựu chiến binh xã Như Xuân nêu cao tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

Sáng 25/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Đảng ủy xã Như Xuân.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy xã Như Xuân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB xã Như Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Như Xuân dự đại hội.

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Hội CCB xã Như Xuân đã kế thừa và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Hoạt động Hội ngày càng hiệu quả, thực chất. Hội viên tích cực tham gia phong trào giúp nhau xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, mỗi cựu chiến binh là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, được cấp uỷ , chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Như Xuân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong phong trào phát triển kinh tế, Hội đã hỗ trợ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 5,3 tỷ đồng, nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Từ 37 hộ CCB thuộc diện hộ nghèo vào đầu nhiệm kỳ đến nay giảm chỉ còn 3 hộ; hộ cận nghèo giảm từ 41 hộ xuống còn 8 hộ.

Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động các CCB trong xã hiến 1.600 m2 đất, và tham gia hàng trăm ngày công xây dựng, nâng cấp đường giao thông, cầu cống, trồng cây xanh, xóa 6 nhà tạm dột nát trên địa bàn xã...

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, Hội CCB xã Như Xuân 3 năm liên tục được công nhận tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội lần thứ nhất, Hội CCB xã Như Xuân đã xác định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2025-2030 và cụ thể hoá thành 11 chỉ tiêu chủ yếu để triển khai thực hiện. Trong đó, Hội phấn đấu kết nạp từ 25 hội viên trở lên; hằng năm có 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 95% gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa”; giảm từ 3 đến 5 hộ nghèo mỗi năm; xây dựng quỹ Hội bình quân đạt 1 triệu đồng/hội viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Như Xuân và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Anh Thắng được chỉ định làm Chủ tịch Hội CCB xã Như Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Minh Hiếu