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Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đánh giá khách quan nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thông qua đó đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

Nhằm đánh giá khách quan nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thông qua đó đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

Mai Huyền

Từ khóa:

#Đại hội XIV của Đảng #Nghị quyết của Đảng #Trực tuyến #nền tảng tư tưởng của Đảng #Ban tuyên giáo trung ương #hệ thống thông tin #Cuộc thi #công tác tuyên truyền #Triển khai #tổ chức

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