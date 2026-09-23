Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo

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Nghị quyết 57: Từ chính sách đến những chuyển biến thực chất ở các địa phương Nghị quyết của Đảng 07:31 16/09/2026 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được các địa phương triển khai bằng những bước đi cụ thể, tạo ra những kết quả có thể đo lường được.

Nga Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 07:30 12/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cấp ủy, chính quyền xã Nga Sơn tập trung cụ thể hóa nghị quyết (NQ) bằng những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn và yêu cầu phát triển của địa phương. Từ đó,...