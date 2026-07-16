Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu

Sắc màu văn hóa dân tộc ở các khu du lịch sinh thái cộng đồng Du lịch 11:36 14/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, các khu du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Tây xứ Thanh còn hấp dẫn du khách bởi những sắc màu văn hóa truyền thống được lưu giữ trong đời sống cộng đồng. Mỗi hành trình khám phá vì thế còn là cơ hội...

“Đất nước thiên hùng ca mở lối đi mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam” Văn hóa - Giải trí 10:45 14/07/2026 Khán phòng chật kín khán giả, những tràng pháo tay kéo dài, những giọt nước mắt xúc động và “cơn mưa” lời khen đã tạo nên sức lan tỏa cho “Đất nước thiên hùng ca” sau đêm công diễn ngày 10/7. Theo các chuyên gia, “kỳ quan sân khấu” do Vingroup đầu tư là minh chứng cho việc...

“Giữ lửa” văn nghệ dân gian từ cộng đồng Nghệ thuật xứ Thanh 09:49 14/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh vẫn đều đặn duy trì hoạt động bằng niềm đam mê và tinh thần tự nguyện của các hội viên. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, các CLB đang...

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở Như Thanh Đời sống - Xã hội 08:48 14/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh là những “quả ngọt” từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Như Thanh.