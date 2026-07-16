Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”. Cuộc thi nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh miền đất, con người Lai Châu giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng phát triển đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thể lệ cuộc thi; mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi, mẫu cam kết; tài liệu tham khảo
Theo baolaichau.vn
Nguồn: https://baolaichau.vn/xa-hoi/cuoc-thi-sang-tac-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-viet-ve-lai-chau-1177310
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