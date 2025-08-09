Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 09/8, tại phường Quảng Phú, Cụm thi đua số 2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Cụm thi đua số 2 được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-LĐLĐ ngày 10/7/2025 của Liên đoàn Lao động Thanh Hóa, gồm 10 công đoàn phường, xã: Quảng Phú, Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Nguyệt Viên, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Hoằng Lộc và Sầm Sơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Dù mới được thành lập trong thời gian ngắn nhưng các công đoàn thành viên trong cụm đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự và ổn định tổ chức, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Hoàng Lê Thái, Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cụm thi đua số 2 đã trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của cụm, trình bày kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Cụm thi đua số 2 sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập các Nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội MTTQ và Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Phú phát biểu tại hội nghị.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là vấn đề nợ lương, nợ BHXH...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và kỹ năng tổ chức các hoạt động.

Đồng chí Vũ Tiến Giang, Chủ tịch Công đoàn phường Sầm Sơn, Phó Cụm thi đua số 2 trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm.

Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Phát động thi đua, tập trung vào các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng cao năng suất, hiệu quả công tác. Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nội dung hoạt động của Cụm thi đua số 2; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả phong trào thi đua và công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Tố Phương.