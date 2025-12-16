Cử tri xã Thiệu Trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế

Chiều ngày 16/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thiệu Trung sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Cầm Thị Mẫn đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri xã Thiệu Trung đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị đến các ĐBQH khóa XV nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Theo đó, cử tri kiến nghị quan tâm đến việc chi trả kinh phí hoạt động thường xuyên của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cũng như các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tăng mức hỗ trợ các chi hội trưởng của các tổ chức chính trị - xã hội. Bổ sung thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, khôi phục sản xuất kinh doanh và tu sửa công trình nước sạch, vệ sinh môi trường từ Nguồn ngân sách Trung ương hoặc tỉnh.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị, các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, dứt điểm đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua đó, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ xã, đặc biệt trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, truyền thanh - truyền hình, đội ngũ biên tập phục vụ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã.

Đồng thời, cần xem xét cân đối ngân sách, hỗ trợ kinh phí cho đơn vị thiếu biên chế để chi trả dạy thừa giờ cho giáo viên và hợp đồng lao động.

Hỗ trợ xã Thiệu Trung xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Danh nhân văn hóa thế giới Lê Văn Hưu dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất vào năm 2030. Quan tâm chỉ đạo lập phương án tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia Đền thờ Trà Đông...

ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH. Đồng chí khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Đạt