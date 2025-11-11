Hotline: 0822.173.636   |

Cử tri xã Thiệu Quang kiến nghị nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các ông: Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thiệu Quang trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thiệu Quang.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Thiệu Quang đã bày tỏ sự phấn khởi đối với những kết quả tỉnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đồng thời phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong đó, trọng tâm là kiến nghị đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn, nhằm tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các khu vực lân cận. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, giao thêm biên chế giáo viên cho các nhà trường; hỗ trợ nguồn vốn trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là Đền thờ Trần Lựu và đình cổ làng Chí Cường...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của cử tri, Nhân dân đối với sự phát triển quê hương. Đồng thời, trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri xã Thiệu Quang quan tâm như việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thiệu Quang, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá đã xuống cấp...

Đại biểu Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Đạt

