Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Sáng 16/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quảng Phú sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Quảng Phú đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị đến các ĐBQH khóa XV nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống người dân.

Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo đó, cử tri kiến nghị cần bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp trong giải phóng mặt bằng tại Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 đối với dự án triển khai thực hiện theo Luật đất đai 2013 nhưng đến thời điểm thực hiện Luật Đất đai 2024 chưa hoàn thành theo phương án giải phóng mặt bằng hiện nay. Đồng thời, các ngành chức năng cần xác định lại diện tích đất ở theo nguồn gốc thửa đất khi công nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền lợi của người dân phù hợp với thực tiễn; tránh hiểu nhầm khi áp dụng thực hiện.

Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, cần giao đủ biên chế theo định mức quy định, trong trường hợp chưa phân bổ đủ biên chế, các địa phương bố trí giao đủ số người làm việc theo hợp đồng 111 để khắc phục ngay tình trạng thiếu giáo viên; đồng thời các địa phương hỗ trợ tiền ăn trưa cho đối tượng này.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH. Đồng chí khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra.

Đồng chí cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri phường Quảng Phú quan tâm liên quan đến những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, việc xác định lại diện tích đất ở theo nguồn gốc thửa đất khi công nhận quyền sử dụng đất, việc giao đủ biên chế theo định mức quy định.

Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Đạt