Cử tri các xã thuộc huyện Lang Chánh cũ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Sáng 7/11, tại xã Linh Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Linh Sơn; Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lương đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Lang Chánh cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các xã thuộc huyện Lang Chánh cũ gửi đến các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Linh Sơn thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Trong không khí dân chủ, cử tri các xã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, trọng tâm là đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, đặc biệt cần quan tâm nâng cao định mức cho các xã miền núi, vùng cao; đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông; bổ sung biên chế hoặc cho phép tuyển dụng giáo viên hợp đồng; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học...

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hơn 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm phản ánh các vấn đề phát sinh tại cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm về công tác cán bộ, cơ sở vật chất, nơi làm việc, kinh phí hoạt động của cấp xã... Đồng chí yêu cầu các địa phương cần có kế hoạch tự đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn để vận hành hiệu quả bộ máy mới.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Tố Phương