Cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng, đất đai và chính sách cán bộ

Sáng 10/6, tại xã Thường Xuân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 09 gồm các đại biểu: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cầm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân; Vi Thị Thanh Bình, giáo viên Trường Mầm non Luận Khê (xã Tân Thành), đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện cử tri 9 xã.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị xã Thường Xuân tới điểm cầu các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc và Xuân Chinh.

Các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 09 .

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Cầm Thị Phượng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và ước thực hiện những tháng cuối năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội.

Đại biểu Vi Thị Thanh Bình báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Bát Mọt đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng chợ trung tâm xã; sớm đầu tư xây dựng mới trụ sở của xã; đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu còn thiếu của Đề án phát triển du lịch cộng đồng thôn Vịn.

Cử tri xã Thắng Lộc đề nghị tỉnh, ngành điện lực quan tâm đầu tư mới và nâng cấp hệ thống điện lưới; làm mới, tu sửa hệ thống đường giao thông, các điểm tràn; có cơ chế, chính sách thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo được nhiều việc làm cho các lao động nông thôn, miền núi.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cử tri các xã Tân Thành, Vạn Xuân, Lương Sơn đề nghị tỉnh quan tâm bố trí đủ cán bộ, công chức cấp xã. Nâng mức hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản thôi không làm việc sau khi sắp xếp việc làm. Đầu tư xây dựng, tu bổ phòng học, trụ sở các trường học.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri các xã Xuân Chinh, Thắng Lộc kiến nghị tỉnh đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, các công trình thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng do mưa lũ; hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi rác để thu gom, xử lý rác thải, có biện pháp xử lý việc xả rác thải xuống sông, suối; quan tâm làm thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia Quân đội từ năm 1984.

Cử tri xã Thường Xuân đề nghị tỉnh có hướng dẫn giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chính quyền xã cũ đổi đất của UBND xã quản lý để lấy đất của các hộ dân xây dựng các công trình công cộng. Sớm có quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý tài sản công là các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí khẳng định, tất cả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Phan Nga