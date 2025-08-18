Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo

Sáng 18/8, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã.

5 năm qua, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng và hiệu quả”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Quản lý điện năng hiệu quả, tiết kiệm chi phí”... được đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã hưởng ứng mạnh mẽ, đạt kết quả thiết thực.

Đáng chú ý, đã có 45 sáng kiến được Hội đồng khoa học, sáng kiến của tỉnh và công ty công nhận, không chỉ làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho công ty mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong sản xuất.

Nhiều đề tài, giải pháp về quản lý, tiết kiệm điện năng được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, nổi bật là các đề tài: “Giải pháp tiết kiệm điện năng trong phục vụ sản xuất”; “Giải pháp lắp đặt tụ bù cho các trạm bơm”...

Bên cạnh đó, các phong trào như: “Duy tu, bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị”, “Giải tỏa ách tắc kênh mương và bảo vệ hành lang công trình”; “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động” luôn được công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã được giao quản lý 4 hồ chứa nước, 2 âu thuyền, 99 trạm bơm tưới, tiêu, 470 cống tưới, cống tiêu, hệ thống kênh từ cấp 1 đến cấp 3 bao gồm 163 kênh với chiều dài 613km, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước thô, nước sinh hoạt, điều hòa nguồn nước, phòng chống lũ lụt và cải tạo môi trường sinh thái.

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích tưới, tiêu năm 2024 là hơn 76.800ha, doanh thu đạt 98,75 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị công ty xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức hiệu quả Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2025-2030 theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty; trong đó cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong tổ chức và tham gia phong trào, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng công việc trong cán bộ, công nhân viên, người lao động...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024.

Nhân dịp này, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong hoạt động cụm thi đua của tỉnh năm 2024.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024.

Ngoài ra, có 5 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024.

Trung Hiếu