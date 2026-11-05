Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Chi nhánh Thanh Hoá

Thông tin trước đây

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 31/10/2026. - Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ (Trong giờ hành chính): + Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 16h30 ngày 04/11/2026. + Tại Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 16h30 ngày 03/11/2026. - Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc từ 08h00 đến 16h30 ngày 04/11/2026 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 04/11/2026. - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 phút ngày 07/11/2026 (Thứ 7). Tại Hội trường UBND xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.