Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Chi nhánh Thanh Hoá
Thông báo thay đổi, gia hạn thời gian bán đấu giá tài sản
1. Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Địa chỉ: Số 29 Khổng Tử, P. Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản: UBND xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hoá - Địa chỉ: Xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa
3. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng gồm 67 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Xuân Mộc, Xuân Thắng (MBQH 377/QĐUBND ngày 19/01/2022); khu dân cư thôn Bất Động (MBQH 5769/QĐ-UBND ngày 01/10/2021); khu dân cư thôn Gia Yên (MBQH 5768/QĐ-UBND ngày 01/10/2021) và khu dân cư xã Quảng Hợp (MBQH 5959/QĐ-UBND ngày 30/11/2019) nay là xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung thông tin thay đổi:
Thông tin trước đây
Thông tin gia hạn, thay đổi
- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 31/10/2026.
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ (Trong giờ hành chính):
+ Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 16h30 ngày 04/11/2026.
+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Thanh Hóa: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 16h30 ngày 03/11/2026.
- Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc từ 08h00 đến 16h30 ngày 04/11/2026
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 04/11/2026.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 phút ngày 07/11/2026 (Thứ 7). Tại Hội trường UBND xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian xem tài sản: Tiếp tục từ ngày 05/11/2026 đến ngày 16/11/2026.
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ (Trong giờ hành chính):
+ Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc: Tiếp tục từ 08h00 ngày 05/11/2026 đến 16h30 ngày 16/11/2026.
+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Thanh Hóa: Tiếp tục từ 08h00 ngày 05/11/2026 đến 16h30 ngày 13/11/2026.
- Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Tại trụ sở UBND xã Quảng Ngọc: từ 08h00 đến 16h30 ngày 16/11/2026.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Tiếp tục từ 08h00 ngày 05/11/2026 đến 17h00 ngày 16/11/2026
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 phút ngày 19/11/2026. Tại Hội trường UBND xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.
Các nội dung khác trong thông báo trước đây không thay đổi.
Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Địa chỉ: Số 29 Khổng Tử, P. Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Thanh Hóa; Địa chỉ: Số 200 Đội Cung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0989 905 509 (Trong giờ hành chính).
TỒNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Khánh
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