Thông báo đấu giá

Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Nông Cống; Địa chỉ: 590 Đường Bà Triệu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành; Địa chỉ: 19 Trần Đại Nghĩa, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 63 lô đất thuộc điểm dân cư nông thôn tại xã Minh Nghĩa giai đoạn 1, thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 19/9/2022, được đính chính tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Nông Cống cũ (nay thuộc xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Tổng diện tích đấu giá: 11.290,54m2; Tổng giá khởi điểm: 45.374.230.000 đồng. Cụ thể:

- Diện tích các lô đất: Từ 175 m2/lô đến 263,04 m2/lô.

- Đơn giá khởi điểm: Từ 612.500.000 đồng/lô đất đến 1.183.680.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước: 50% giá trị lô đất (Từ 306.250.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 lô đất đến 591.840.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 lô đất).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng – 200.000 đồng/hồ sơ/01 lô đất.

2. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá một vòng, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu tại phiên đấu giá đảm bảo theo quy định.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mua và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo lịch sau đây:

4. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 25/11/2026; 26/11/2026 và ngày 27/11/2026.

5. Bán, tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/12/2026 bằng hình thức đăng ký mua, nộp trực tiếp tại Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2026 bằng hình thức đăng ký mua, nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/11/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 04/12/2026.

7. Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2026 (Thứ tư) tại Hội trường UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi thông tin liên hệ : Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành; địa chỉ: 19 Trần Đại Nghĩa, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0329.797.836.

TRƯỞNG CHI NHÁNH

Đinh Minh Quỳnh