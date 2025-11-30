Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng văn minh, thịnh vượng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau gần 5 năm triển khai, phong trào đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của CNVCLĐ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong ca sản xuất.

LĐLĐ tỉnh xác định phương châm “thi đua hướng về cơ sở” là yếu tố then chốt để phong trào đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thực chất. Trên tinh thần đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động gắn PTTĐ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; đồng thời lựa chọn nội dung phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động. Phong trào được triển khai gắn với các cuộc vận động và PTTĐ lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; phong trào “Nâng cao y đức, phục vụ bệnh nhân” của ngành y tế; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong khối hành chính; phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục... Việc kết hợp hài hòa các phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và lan tỏa rộng khắp. Thông qua đó, đội ngũ CNVCLĐ có điều kiện phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tinh thần sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng luôn được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện công khai, minh bạch và dựa trên những tiêu chí rõ ràng, phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Việc kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tạo động lực lớn để CNVCLĐ thi đua, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, sáng tạo trong lao động. Từ phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm mới được hình thành và nhân rộng, làm tăng hiệu quả triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 122 mô hình tiêu biểu và 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Trong đó, cấp cơ sở có 42 mô hình, cấp trên trực tiếp cơ sở có 122 mô hình; cấp tỉnh lựa chọn 5 công trình gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Thanh Hóa lần thứ XX và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng góp phần khẳng định sức sống của phong trào chính là sự phát triển mạnh mẽ các sáng kiến trong đội ngũ CNVCLĐ. Toàn tỉnh đã ghi nhận 86.690 sáng kiến, đề tài với giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình làm việc, tiết kiệm chi phí và thời gian. Tại các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp duy trì hiệu quả các mô hình ý nghĩa như mô hình “3V - vì tổ chức công đoàn, vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, “Góc văn hóa công nhân”, Câu lạc bộ sách với công nhân lao động, Câu lạc bộ tổ bà bầu và nuôi con nhỏ... Một số công đoàn cơ sở triển khai các PTTĐ như: “Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn cơ sở” tại Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam; “Nâng cao chất lượng đàm phán xây dựng thang bảng lương, định mức lao động và các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc” tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; “Phong trào Olympic chất lượng” tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam... Tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì mạnh mẽ, góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong mỗi vụ ép. Tại Tổng Công ty CP Hợp Lực, phong trào thi đua chuyển đổi số trong hệ thống y tế, đổi mới phong cách phục vụ người bệnh đang mang lại hiệu quả rõ rệt, hướng tới sự hài lòng của Nhân dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Công nhân Công ty TNHH Giày Alivia Việt Nam tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, "Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa”... Những hoạt động hỗ trợ kịp thời này giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn. Chính sự kết hợp giữa thi đua chuyên môn và chăm lo thiết thực đã tạo động lực bền vững để người lao động chủ động, tích cực hưởng ứng phong trào.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” đã trở thành động lực quan trọng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường của đội ngũ CNVCLĐ, góp phần nâng cao năng suất lao động và khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn. Đây cũng là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước trong những năm tới.

Bài và ảnh: Thanh Huê