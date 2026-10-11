Cộng hòa Séc: Phe đối lập giữ đa số tại Thượng viện

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tại Cộng hòa Séc cho thấy phe đối lập giành được 5 ghế Thượng viện ngay trong vòng đầu, đồng thời có thể duy trì đa số tại cơ quan lập pháp này. Trong khi đó, đảng ANO của Thủ tướng Andrej Babiš tiếp tục là lực lượng mạnh tại các cuộc bầu cử địa phương.

Theo kết quả sơ bộ dựa trên hơn 90% khu vực kiểm phiếu, 5 ứng cử viên thuộc phe đối lập theo đường lối tự do và bảo thủ đã giành được đa số tuyệt đối trong vòng đầu cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc. Các ghế còn lại sẽ được quyết định trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào tuần tới.

Đảng ANO của Thủ tướng Andrej Babiš có số ứng cử viên nhiều nhất bước vào vòng hai. Tuy nhiên, phe đối lập được dự báo sẽ tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện gồm 81 thành viên, qua đó duy trì vai trò đối trọng với Hạ viện do các đảng cầm quyền chiếm ưu thế. Theo cơ chế bầu cử của Cộng hòa Séc, cứ hai năm, khoảng 1/3 số ghế Thượng viện được đưa ra bầu lại. Cơ quan này có quyền trì hoãn các thay đổi luật pháp và ngăn chặn việc sửa đổi Hiến pháp.

Trong cuộc bầu cử địa phương kết thúc ngày 10/10, đảng ANO giành khoảng 13% số phiếu khi 85% khu vực bỏ phiếu đã được kiểm đếm, thấp hơn mức 16,6% đạt được năm 2022. Dù vậy, ông Babiš khẳng định kết quả cho thấy ANO vẫn là lực lượng chính trị mạnh nhất tại Cộng hòa Séc, ngoại trừ tại Thượng viện. Ông đồng thời cáo buộc truyền thông đưa tin sai lệch về tình hình nợ công của đất nước.

Đây là cuộc kiểm nghiệm mức độ ủng hộ đầu tiên đối với chính phủ của ông Babiš kể từ khi liên minh cầm quyền nhậm chức vào tháng 12/2025. Đảng ANO thành lập chính phủ liên minh với đảng Những người lái xe vì bản thân (AUTO) và đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD).

Trước đó, ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 10/2025, dựa trên cam kết ưu tiên các vấn đề trong nước như giá năng lượng, lương hưu và nhà ở. Ông Babiš cũng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội đầu tháng 10/2026, trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích tình trạng thâm hụt ngân sách gia tăng.

Một số vấn đề khác cũng gây tranh luận, trong đó có kế hoạch của chính phủ chuyển sang cấp ngân sách nhà nước trực tiếp cho hoạt động phát thanh, truyền hình công cộng thay vì thu phí phát sóng. Tổ chức Minh bạch Quốc tế nhiều lần nêu quan ngại về nguy cơ xung đột lợi ích do ông Babiš vừa đứng đầu chính phủ, vừa là người sáng lập tập đoàn Agrofert hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và hóa chất.

Kết quả đầy đủ của cuộc bầu cử địa phương dự kiến được công bố trong ngày 11/10.

Bích Hồng