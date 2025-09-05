Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2980/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tại tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện.

Do ảnh hưởng của bão số 5, địa bàn xã Sơn Điện có mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở.

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, từ ngày 25 đến 26/8, trên địa bàn xã Sơn Điện xuất hiện một đợt mưa lớn.

Vào hồi 16h ngày 26/8, tại bản Xa Mang xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo thống kê có 7 ngôi nhà bị đổ sập (31 nhân khẩu), 27 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở (140 nhân khẩu), 1 phòng học bị sập, điểm trường mầm non Xa Mang có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất, 3 ha lúa bị thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Sơn Điện đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 34 hộ/171 nhân khẩu đến sân bóng của bản, dựng lán trại tạm bằng bạt và luồng.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, UBND tỉnh giao UBND xã Sơn Điện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có các tình huống phát sinh, nguy hiểm xảy ra; đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin cơ sở để người dân biết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh trực gác 24/24 giờ tại khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án sơ tán/di dời đến nơi an toàn; không để người dân (đang ở nơi sơ tán) trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan. Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Sơn Điện trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt khi nhận được đề nghị của địa phương, nhất là hỗ trợ về an sinh, giáo dục.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tìm vị trí xây dựng khu tái định cư cho 34 hộ dân, hoàn thành đưa người dân đến nơi ở mới trong năm 2025. Sở Tài chính sẽ nghiên cứu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án tái định cư.

Ngân Hà