Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai vị trí sạt lở công trình đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý Lương

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với vị trí sạt lở công trình đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý Lương.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm 2025, công trình đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý Lương đã xảy ra sạt lở 2/3 mặt đường (chiều dài sạt lở khoảng 50m, chiều rộng sạt lở khoảng 2,8m, chiều sâu sạt lở khoảng 3m); phần chân công trình đường tràn phạm vi sạt lở có kết cấu bằng đất đang trong tình trạng ngập nước; công trình có nguy cơ tiếp tục sạt lở bị cuốn trôi trong trường hợp xảy ra các đợt mưa bão sắp tới.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản:

1.Giao UBND xã Quý Lương tổ chức cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm đang sạt lở, không để người và vật nuôi đi vào khu vực nêu trên; đồng thời, có phương án điều tiết đảm bảo giao thông phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực; thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở, để Nhân dân biết, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

2. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

-UBND xã Quý Lương lập hồ sơ xử lý khắc phục vị trí sạt lở công trình đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý Lương (bao gồm giải pháp khắc phục và tổng mức đầu tư); trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án vượt quá khả năng cân đối của ngân sách của địa phương, UBND xã Quý Lương báo cáo UBND tỉnh để được xem xét hỗ trợ.

-Giao Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND xã Quý Lương trong việc sử dụng nguồn vốn của địa phương để triển khai thực hiện; tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Quý Lương trong trường hợp UBND xã Quý Lương không cân đối được nguồn kinh phí.

-Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND xã Quý Lương trong quá trình thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.

LP