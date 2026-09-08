Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐTKT năm 2026 và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bám sát phương án của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập 4.416 địa bàn điều tra, huy động đội ngũ cán bộ, điều tra viên, giám sát viên thực hiện nhiệm vụ. Công tác điều tra được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại địa bàn với giám sát trực tuyến trên hệ thống quản trị dữ liệu; đồng thời khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế, báo cáo tài chính và các kỳ điều tra trước để đối chiếu, xác minh, làm sạch thông tin.

Kết quả sơ bộ cho thấy, toàn tỉnh có hơn 194.000 đơn vị điều tra với trên 726.000 lao động. Trong đó, khu vực doanh nghiệp tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Thành viên Ban Chỉ đạo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của tỉnh.

Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng 41,7% so với năm 2020; sử dụng gần 430.000 lao động, tăng 37,2%. Tổng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp đạt hơn 778 nghìn tỷ đồng, doanh thu thuần đạt gần 637 nghìn tỷ đồng.

Kết quả điều tra tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong tạo việc làm, huy động nguồn lực và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các đơn vị kinh tế tập trung với mật độ cao hơn tại khu vực đô thị, trong khi khu vực nông thôn, miền núi có mật độ thấp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường; sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong cung cấp thông tin phục vụ cuộc tổng điều tra.

Đồng chí biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác thống kê, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên đã trực tiếp bám địa bàn, đến từng cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị để thu thập, kiểm tra, hoàn thiện thông tin, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc tổng điều tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen cho thành viên Ban chỉ đạo TĐTKT năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và Thống kê tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu; xác minh các thông tin còn nghi vấn, xử lý những trường hợp bất thường, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác lâu dài.

Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Tổng điều tra kinh tế của tỉnh trước ngày 31/12/2026; hướng dẫn các xã, phường khai thác dữ liệu, xây dựng báo cáo phù hợp với tình hình thực tế địa phương; công bố kết quả chính thức theo quy định của Luật Thống kê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế 2026.

Đồng chí yêu cầu chuyển từ “có dữ liệu” sang “sử dụng dữ liệu”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý trong phân tích, khai thác thông tin.

Các sở, ban, ngành và địa phương cần nghiên cứu, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường lao động và xây dựng chính sách phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thống nhất của kết quả cuối cùng.

Lê Ngọc