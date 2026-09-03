Công bố 100 DNNN nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Danh sách STATE 100 năm 2026 vừa được công bố, vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm tài chính 2025.

100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp hơn 16% tổng thu ngân sách cả nước

Theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, tổng số thực nộp ngân sách của 100 DNNN đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

Quy mô đóng góp không chỉ tập trung ở một vài doanh nghiệp đứng đầu. Trong 100 doanh nghiệp được xếp hạng, có 71 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 100 cũng có số thực nộp 468 tỷ đồng.

So với PRIVATE 100, các doanh nghiệp đứng đầu STATE 100 tập trung nhiều hơn ở những lĩnh vực có quy mô vốn lớn và giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế như dầu khí, điện, than - khoáng sản, xăng dầu, viễn thông...

Vì vậy, bên cạnh khoản thực nộp ngân sách, quy mô hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong STATE 100 còn gắn với việc vận hành những nguồn lực và hệ thống có phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành khác của nền kinh tế.

Trong 10 vị trí dẫn đầu STATE 100, có 6 vị trí thuộc nhóm năng lượng và tài nguyên.

Đứng đầu STATE 100 là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) với 90.991 tỷ đồng. Bên cạnh PetroVietnam ở vị trí số 1 còn có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), hai vị trí khác trong Top 10 là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đều là doanh nghiệp thành viên của PetroVietnam.

Các doanh nghiệp năng lượng và tài nguyên còn lại gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Viễn thông có một đại diện là Viettel đứng thứ hai toàn bảng với hơn 42.290 tỷ đồng. Ngân hàng có hai đại diện trong Top 10 là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lần lượt thực nộp 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng.

Những con số nổi bật của STATE 100 năm 2026 * 425.800 tỷ đồng: Tổng mức nộp ngân sách của 100 công ty (theo nguyên tắc không tính trùng phần đóng góp giữa công ty mẹ và công ty con). * 31 công ty con của các doanh nghiệp nhà nước: Được vinh danh trong STATE 100, với tổng số thực nộp 92.224 tỷ đồng. * 90.991 tỷ đồng: Mức nộp ngân sách của doanh nghiệp ở vị trí số 1. * 468 tỷ đồng: Mức nộp ngân sách của doanh nghiệp ở vị trí số 100. * 71 doanh nghiệp: Có mức nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. * 14 doanh nghiệp: Có mức nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.

PetroVietnam và EVN có nhiều doanh nghiệp thành viên nhất

Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong cùng một hệ thống, một số công ty thành viên trực tiếp quản lý những lĩnh vực kinh doanh lớn và phát sinh nghĩa vụ ngân sách với quy mô đáng kể.

Vì vậy, STATE 100 lựa chọn xếp hạng cả công ty mẹ và các công ty con có số thực nộp lớn theo số thực nộp của chính pháp nhân đó. Cách thống kê này giúp thể hiện đóng góp của những đơn vị lớn trong cùng một hệ thống doanh nghiệp.

Trong 100 vị trí của STATE 100 năm 2026 có 31 công ty con được xếp hạng riêng, với tổng số thực nộp đạt 92.224 tỷ đồng. Khi tổng hợp quy mô đóng góp chung của STATE 100, phần số liệu đã được phản ánh trong số nộp của công ty mẹ không được cộng thêm lần thứ hai.

Nếu xét theo hệ thống công ty mẹ - công ty con, hệ thống PetroVietnam có nhiều đại diện nhất trong STATE 100 với 11 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên hoạt động từ thăm dò khai thác, lọc hóa dầu, khí, phân phối xăng dầu đến dịch vụ kỹ thuật, điện, vận tải và hóa chất.

Đứng tiếp theo là EVN với 8 doanh nghiệp. Viettel và Vinacomin cùng có 4 doanh nghiệp trong danh sách, còn hệ thống Petrolimex có 3. Một số nhóm khác có công ty mẹ và một công ty thành viên được xếp hạng riêng như BIDV và , MB, HFIC, VNEX, Vinachem và Tập đoàn Bảo Việt.

Dầu khí - xăng dầu dẫn đầu về quy mô đóng góp, xổ số đông nhất về số doanh nghiệp

Xét theo quy mô đóng góp, dầu khí và xăng dầu là nhóm có quy mô nộp ngân sách lớn nhất, đạt khoảng 124.350 tỷ đồng, tương đương 29% tổng mức nộp của danh sách. Đây cũng là lĩnh vực tập trung nhiều doanh nghiệp ở nhóm dẫn đầu, với PetroVietnam, Petrolimex cùng các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi dầu khí, lọc hóa dầu và phân phối xăng dầu.

Các doanh nghiệp ngành xổ số đóng góp gần 59.700 tỷ đồng, chiếm 14%. Hai nhóm công nghệ - viễn thông - truyền thông và ngân hàng có quy mô khá tương đồng, lần lượt đạt khoảng 53.800 tỷ đồng và 51.800 tỷ đồng, tương ứng 13% và 12% tổng mức nộp. Nhóm công nghệ - viễn thông có những doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT, FPT Telecom và MobiFone; trong khi ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB và Agribank.

Các lĩnh vực có quy mô đóng góp lớn tiếp như than - khoáng sản với 26.475 tỷ đồng và điện năng với 20.891 tỷ đồng.

Nếu xét theo số lượng doanh nghiệp xuất hiện trong Top 100, xổ số là nhóm đông nhất với 22 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty xổ số kiến thiết tại các địa phương. Điện năng đứng tiếp theo với 9 doanh nghiệp, còn dầu khí và vận tải - logistics có 6 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực xăng dầu - khí đốt, than - khoáng sản, ngân hàng, hóa chất và công nghệ - viễn thông - truyền thông, mỗi lĩnh vực có khoảng 5 doanh nghiệp trong danh sách.

Nhóm hóa chất có sự hiện diện của 5 doanh nghiệp trong đó có 2 doanh nghiệp ngành phân bón là Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo Phú Mỹ).

Nhóm chứng khoán có duy nhất 1 đại diện là Chứng khoán MB (MBS), xuất hiện trong STATE 100 cùng công ty mẹ MB.

Hệ thống xếp hạng VNTAX STATE 100 nằm trong hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), được CafeF xây dựng nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn tại Việt Nam. STATE 100 được xây dựng để bổ sung bức tranh về khu vực doanh nghiệp nhà nước, nơi tập trung nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn hoạt động trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. VNTAX hiện gồm ba danh sách chính: VNTAX 200 (Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất), PRIVATE 100 (Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất) và STATE 100 (Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất) cùng nhiều danh sách theo từng nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ. Các danh sách VNTAX công bố năm 2026 dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025.

Theo VGP