Công an xã Luận Thành giúp dân gặt lúa tránh bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày 23/9/2025, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công an xã Luận Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp Nhân dân thu hoạch lúa phòng tránh thiệt hại do bão số 9 gây ra...

Công an xã Luận Thành giúp Nhân dân gặt lúa tránh bão số 9.

Cùng với việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 9, Công an xã Luận Thành đã tổ chức lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình, rà soát các điểm xung yếu, các hộ dân có nguy cơ cao ngập úng, sạt lở để xây dựng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Qua rà soát, Công an xã Luận Thành nắm được trên địa bàn có 2 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn là: hộ ông Lê Ngọc Khang, sinh năm 1962 và hộ bà Lê Thị Vấn, sinh năm 1959 đều ở thôn Quyết Tiến. Trong đó, ông Khang bị mắc bệnh suy tim nặng, mất khả năng lao động, vợ ông thường xuyên đau ốm, hiện cả hai đều đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, không thể đảm đương công việc đồng áng. Còn hộ bà Lê Thị Vấn thuộc diện hộ neo đơn, không có người thân hỗ trợ, nguy cơ mất trắng vụ lúa của 2 hộ gia đình là rất cao khi bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền.

Công an xã Luận Thành giúp Nhân dân gặt lúa tránh bão số 9.

Để hỗ trợ 2 gia đình nhanh chóng thu hoạch lúa, Công an xã Luận Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 40 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và một số người dân trong thôn tổ chức gặt lúa giúp 2 hộ gia đình. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 8 sào lúa của gia đình ông Khang và gia đình bà Vấn đã được thu hoạch và vận chuyển đến nơi an toàn.

Khi biết tin lúa của gia đình đã thu hoạch xong, ông Lê Ngọc Khang xúc động chia sẻ: “Khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền mà 2 vợ chồng tôi đều đang điều trị tại Bệnh viện chưa thể về được, tâm trạng 2 vợ chồng như ngồi trên đống lửa vì lo cho 4 sào lúa chín ngoài đồng mà chưa gặt được. Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn các đồng chí Công an xã đã không quản khó khăn, vất vả cùng với mọi người đến giúp gia đình tôi gặt lúa vận chuyển đến nơi an toàn”.

Công an xã Luận Thành giúp Nhân dân gặt lúa tránh bão số 9.

Bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những việc làm thiết thực của mình, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Luận Thành đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc trong lòng Nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an.

Văn Thiện (CTV)