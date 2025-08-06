Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Công an tỉnh Thanh Hóa: Xứng danh đơn vị dẫn đầu

80 năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa và các lực lượng quần chúng diễu hành tuyên truyền toàn dân tấn công trấn áp tội phạm và lập lại trật tự công cộng.

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động xây dựng, hoàn thiện và tổ chức diễn tập các phương án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ; phòng, chống khủng bố, bạo loạn, biểu tình, đình công gây rối an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch nghiệp vụ bảo đảm tốt an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”. Cùng với đó, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại gây rối an ninh trật tự, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là đã tham mưu tổ chức xây nhà ở cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống ven sông; tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự và nhà riêng tín đồ tôn giáo đạt 99%.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đánh mạnh các đường dây, tổ chức, các băng nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội; triệt xóa cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động “tín dụng đen”, băng nhóm tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế. Chỉ đạo quyết liệt, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, với phương châm “bám nghiện mà đánh”, từ người nghiện để phát hiện, mở rộng đối tượng mua bán, các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán trái phép trên địa bàn; xác lập chuyên án chung đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó đã triệt xóa nhiều điểm phức tạp tồn tại lâu năm, nhiều vụ án lớn được Bộ Công an biểu dương.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2.722 vụ, 5.375 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 62,35kg heroin, 213kg ma túy tổng hợp, 160kg nhựa, quả thuốc phiện... Kịp thời ngăn chặn 3.375 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt giữ, khởi tố 468 vụ, 1.039 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”; khởi tố 747 vụ, 1.600 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường. Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2025 đến nay liên tiếp đấu tranh triệt xóa tận gốc 3 băng nhóm, bắt giữ 30 đối tượng hoạt động gây mất ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gây bức xúc trong dư luận Nhân dân...

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự của Công an tỉnh Thanh Hóa nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa ngày 31/7.

Cùng với đó, Công an Thanh Hóa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với hình thức thiết thực như: Phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Năm xây, ba chống”, phong trào “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”, cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”... Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên đã tạo sức bật mới để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện công tác, phấn đấu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác, phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Nhiều nội dung đổi mới trên các lĩnh vực công tác có tính đột phá, có giá trị thực tiễn cao, được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc như: Phần mềm đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô tự động; đăng ký lưu trú qua mạng internet; chuyển tờ khai xuất nhập cảnh cho xã, phường quản lý...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được chú trọng, đảm bảo giữ vững đoàn kết và kỷ luật, kỷ cương nội bộ, ngăn ngừa, làm giảm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm của cán bộ, chiến sĩ; uy tín của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Từng bước xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Từ năm 2018, Công an Thanh Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về “sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đặc biệt, năm 2025 Công an Thanh Hóa đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về “tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã nối tiếp làm nên truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 148 Huân chương Chiến công các hạng; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 2 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 12 Huy hiệu của Hồ Chủ tịch... Từ năm 1997 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Năm 2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” giai đoạn 1997-2007 cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Quốc Hương