Công an phường Hạc Thành nhanh chóng làm rõ nhóm thanh niên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 30/4/2026, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy trong dịp nghỉ lễ, Công an phường Hạc Thành đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét và nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nhóm 7 thanh niên từ tỉnh Nghệ An ra Thanh Hóa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật, trả lại cho người bị hại.

Trước đó, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của một công dân trú tại phố Ái Sơn 1, phường Hạc Thành về việc bị mất trộm xe máy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gồm 7 thanh thiếu niên từ tỉnh Nghệ An ra địa bàn Thanh Hóa hoạt động. Cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản này là Nguyễn Đình D. (sinh năm 2010), trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia còn có 6 thanh thiếu niên khác độ tuổi từ 15 đến 18 đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án tại Cơ quan Công an

Qua điều tra xác định, Nguyễn Đình D. là đối tượng khởi xướng, rủ rê các đối tượng còn lại di chuyển liên tỉnh ra địa bàn Thanh Hóa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy thu chiếc xe bị trộm cắp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Đình D. cầm đầu nhóm trộm cắp, cùng tang vật của vụ án

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần nâng cao trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ, biểu hiện sinh hoạt của con em mình; kịp thời uốn nắn, ngăn chặn ngay từ khi xuất hiện những dấu hiệu lệch chuẩn, không để những hành vi nhỏ tích tụ, phát triển thành vi phạm nghiêm trọng, không thể phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường hay xã hội. Bởi nếu buông lỏng quản lý, thiếu sự quan tâm, định hướng kịp thời, thanh thiếu niên rất dễ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí trượt dài vào con đường phạm tội.

Đối với chính quyền cơ sở và nhà trường, cần siết chặt hơn nữa công tác phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà phải chủ động rà soát, nắm chắc từng địa bàn, từng nhóm đối tượng có nguy cơ; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các biểu hiện tụ tập, rủ rê, lôi kéo vi phạm pháp luật. Mọi sự chủ quan, lơ là đều có thể tạo “khoảng trống” để các hành vi sai trái nảy sinh và lan rộng.

Người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ tài sản. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc xảy ra chỉ vì sự sơ hở, bất cẩn như để xe ở nơi vắng vẻ, không khóa cẩn thận, không có người trông coi... Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội lợi dụng. Mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức phòng ngừa, coi việc bảo vệ tài sản của mình cũng là góp phần giữ gìn an ninh trật tự chung. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi vi phạm. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh và kịp thời tố giác tội phạm chính là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự bình yên của cộng đồng.

Nguồn: CATH