Cổ Lũng ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Mỗi khi có mưa lớn, gia đình anh Hà Văn Toa, ở thôn Bó Nủa, xã Cổ Lũng lại sống trong tâm trạng thấp thỏm. Phía sau ngôi nhà đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, đe dọa sạt lở đất bất cứ lúc nào. Trong những đợt mưa lớn, cả gia đình 8 người đã phải di chuyển sang nhà người thân để tránh trú.

Khu tái định cư Ấm Hiêu chuẩn bị hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Anh Hà Văn Toa cho biết: “Từ năm ngoái, khu vực phía trên và phía sau nhà đã có dấu hiệu sạt lở, sụt lún. Những hôm mưa to, nước từ trên đồi đổ xuống rất nhiều. Cả gia đình rất lo sợ, nhiều lần phải di chuyển ra ngoài. Nếu được Nhà nước tạo điều kiện bố trí đến nơi ở mới an toàn thì gia đình tôi mong muốn được di dời”.

Không chỉ gia đình anh Toa, trên địa bàn xã Cổ Lũng vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Địa hình chia cắt, nhiều khu dân cư nằm ven sườn đồi, chân núi khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy, việc sắp xếp, ổn định dân cư, đưa người dân đến nơi ở an toàn đang được địa phương tập trung thực hiện.

Theo ông Nguyễn Cơ Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và Nhà nước, trên địa bàn xã đã và đang triển khai 6 khu tái định cư. Đến nay, 4 khu đã được đưa vào sử dụng. Người dân tại các khu tái định cư đang từng bước di chuyển, xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống.

Tại một số khu tái định cư, việc bố trí dân cư đã đạt kết quả tích cực. Trong số các dự án đang triển khai, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho 23 hộ dân, đồng thời từng bước ổn định đời sống Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Dự án có tổng mức đầu tư 9,2 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027. Cùng với việc bố trí nơi ở mới an toàn cho người dân, dự án hướng tới phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, XDNTM và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Hiện nay, khu tái định cư này đã cơ bản hoàn thành hạ tầng. Xã Cổ Lũng đang cho các hộ dân bốc thăm, chia đất để sớm tổ chức di dời khi điều kiện thuận lợi.

Cùng với khu tái định cư Ấm Hiêu, khu tái định cư La Ca cũng đang được địa phương tập trung vận động người dân sớm di chuyển. Khu tái định cư này đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho xã vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Sau khi tiếp nhận, xã Cổ Lũng đã tổ chức phân lô, bố trí đất và vận động các hộ dân xây dựng nhà ở. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận với chủ trương di dời. Tuy nhiên, do thời điểm triển khai vào mùa mưa nên nhiều hộ chưa thể xây dựng nhà. Hiện người dân đang chuẩn bị vật liệu, chờ thời tiết thuận lợi để triển khai xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp, ổn định dân cư tại Cổ Lũng vẫn gặp không ít khó khăn. Trước hết là quỹ đất trên địa bàn hạn chế, trong khi đất sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với sinh kế của người dân. Việc lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư vì thế phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất.

Đơn cử như khu tái định cư tại thôn Trình, nay là thôn Tân Thành. Phương án đầu tư trước đây gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận sử dụng đất sản xuất để thực hiện dự án. Nếu thu hồi diện tích đất này, một số gia đình sẽ không còn hoặc còn rất ít đất để sản xuất. Trước thực tế đó, địa phương đã rà soát, tìm kiếm vị trí mới, đồng thời đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Cơ Thạch cũng cho biết: do đa phần các hộ dân tái định cư là hộ nghèo hoặc cận nghèo, nên với mức hỗ trợ 50 triệu đồng, các hộ đều gặp khó khăn khi di dời nhà cửa. Bên cạnh đó, diện tích đất tại các khu tái định cư bình quân khoảng 150m2/hộ cũng là vấn đề khiến một số gia đình còn băn khoăn. Do tập quán sinh sống của người dân gắn với chăn nuôi, trồng trọt và vườn tược nên khi chuyển đến nơi ở mới với diện tích hạn chế hơn, một số hộ còn tâm lý do dự.

Tuy nhiên, bằng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ những nguy cơ mất an toàn tại nơi ở cũ, đến nay phần lớn người dân đã đồng thuận với chủ trương di dời. Hiện nay, xã Cổ Lũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư trong kế hoạch, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn lực và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Bài và ảnh: Hữu Đại