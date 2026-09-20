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Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/9, các xã, phường có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tổng vệ sinh, thu gom rác thải trôi dạt vào bờ sau đợt mưa lớn.

Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Ngày 20/9, các xã, phường có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tổng vệ sinh, thu gom rác thải trôi dạt vào bờ sau đợt mưa lớn.

Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Người dân xã Hoằng Tiến tham gia tổng vệ sinh môi trường khu vực bờ biển.

Tại Khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến huy động hàng trăm người dân cùng đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã và đơn vị vệ sinh môi trường thu gom cành cây, bèo mảng, túi nilon, chai nhựa và các loại rác thải sinh hoạt.

Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Phường Nam Sầm Sơn cũng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” gắn với ngày tổng vệ sinh môi trường định kỳ hằng tuần. Các lực lượng của xã cùng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group huy động nhân lực, máy móc thu gom, phân loại, vận chuyển rác thô dạt vào bờ, tập trung tại khu vực chợ hải sản.

Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch biển.

Quá trình thực hiện bảo đảm an toàn, rác thải sau khi thu gom được tập kết đúng vị trí để vận chuyển, xử lý theo quy định nhằm loại bỏ vật liệu nguy hại, bảo đảm bãi cát sạch.

Các khu du lịch biển tổng vệ sinh sau mưa lớn

Rác thải được vận chuyển, xử lý theo quy định.

Theo các địa phương, mưa lớn khiến lượng lớn bèo, rác từ thượng nguồn theo dòng nước trôi xuống, dạt vào các bãi biển. Triều cường, nước dâng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu gom. Các địa phương đang tổ chức thu gom theo khu vực nước đã rút, phấn đấu sớm hoàn thành vệ sinh bờ biển, bảo đảm cảnh quan sạch, an toàn phục vụ người dân và du khách.

Lan Anh

Từ khóa:

#Phường Nam Sầm Sơn #Khu du lịch biển Hải Tiến #Mưa lớn #xã Hoằng Tiến #Vệ sinh môi trường #Lực lượng chức năng #Rác thải sinh hoạt #Thanh hóa #Bảo vệ môi trường #Khách tham quan

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