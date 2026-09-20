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Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng mưa lũ

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà và kinh phí hỗ trợ cho 40 hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại xã Thăng Bình và Nông Cống.

Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng mưa lũ

Chiều 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà và kinh phí hỗ trợ cho 40 hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại xã Thăng Bình và Nông Cống.

Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng mưa lũ

Đại diện các đơn vị và lãnh đạo xã trao quà cho hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Thăng Bình.

Đoàn đã đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, bị cô lập nhiều ngày thăm hỏi, động viên, trao quà, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng mưa lũ

Đại diện các đơn vị tặng quà cho gia đình hội viên bị cô lập do mưa lũ xã Thăng Bình.

Tại các điểm đến, đại diện các đơn vị đã thăm hỏi tình hình đời sống, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng mưa lũ

Đại diện các đơn vị và lãnh đạo xã Nông Cống trao quà cho hội viên, phụ nữ xã bị ảnh hưởng mưa lũ.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của các cấp Hội phụ nữ.

Lê Hà

Từ khóa:

#Xã Thăng Bình #Thăm hỏi #hội viên phụ nữ #Động viên #Nông Cống #Hội lhpn tỉnh #Khắc phục hậu quả mưa lũ #Trao quà hỗ trợ #Doanh nhân #Các cấp hội phụ nữ

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