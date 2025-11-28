Cơ hội bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em vùng miền núi khó khăn

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia. Dự án được thực hiện tại 96 xã, 318 thôn đặc biệt khó khăn của 12 huyện, thị xã cũ, nay là 62 xã/166 xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự án nhằm đẩy mạnh chăm lo đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Thanh Quân chăm sóc vườn chanh leo - mô hình sinh kế do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ theo Dự án 8.

Triển khai Dự án 8, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của dự án đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các ban chuyên môn phụ trách các hoạt động, chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương. Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn thí điểm các mô hình, câu lạc bộ theo 4 nhóm hoạt động của dự án để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội, các ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng nguồn kinh phí hàng năm báo cáo Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án 8 được tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS; nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Nòng cốt của Dự án 8 là thực hiện thông qua 3 mô hình: Tổ Truyền thông cộng đồng; Địa chỉ tin cậy và Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Mỗi mô hình, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đều thực hiện điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng. Bám sát 4 nội dung trọng tâm của Dự án 8 và các mô hình nòng cốt, Hội LHPN tỉnh và các cấp hội đã chủ động, nỗ lực chủ trì triển khai dự án và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, các chỉ tiêu cốt lõi của Dự án 8 đã vượt kế hoạch đặt ra, như: Toàn tỉnh đã thành lập 318 “Tổ truyền thông cộng đồng”; 46 “Địa chỉ tin cậy”; 54 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 15 mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0; tổ chức 40 lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm; 130 cuộc đối thoại cấp xã và cụm thôn, bản; 47 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn; 14 lớp tập huấn chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và cấp xã (cũ); tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị... Đến nay, gần 1.700 sự kiện truyền thông tại cộng đồng cho trên 117.000 lượt người; 350 lớp tập huấn tại địa bàn dự án với hơn 12 ngàn lượt người tham gia... Thông qua các hoạt động trên, hội viên, phụ nữ và trẻ em vùng DTTS đã được truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về giới, xóa bỏ định kiến giới, được tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích, có kỹ năng xử lý các tình huống và mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình bảo vệ chính mình và người yếu thế. Đối với những hội viên được hỗ trợ mô hình sinh kế đã có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, được tiếp cận kiến thức mới, ứng dụng khoa học vào sản xuất có hiệu quả.

Có thể nói, nội dung hoạt động của Dự án 8 được triển khai đã bám sát yêu cầu định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan. Dự án đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức, xóa bỏ dần các định kiến, khuôn mẫu giới, nâng cao quyền năng kinh tế, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Nhiều xã, người dân đã xóa bỏ quan niệm phân biệt giới tính; nam giới ngày càng chủ động tham gia và ủng hộ nữ giới các việc gia đình, xã hội; hạn chế và xóa bỏ bạo lực gia đình...

Nhìn chung, Dự án 8 hướng đến từng nhóm đối tượng, đã làm cho các nhóm đối tượng thay đổi cả về tư duy và hành động, đặc biệt là những đối tượng yếu thế vươn lên mạnh mẽ để khẳng định vị thế của mình, vượt qua mọi rào cản trong tiếp cận và thụ hưởng thành quả. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để hội thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc tại các địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà