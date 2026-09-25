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Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Đến trưa 25/9, tình trạng ngập nước trong khuôn viên 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến cơ bản đã được khắc phục. Các nhà trường đang huy động lực lượng tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, sớm ổn định hoạt động sau thời gian tạm nghỉ.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Đến trưa 25/9, tình trạng ngập nước trong khuôn viên 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến cơ bản đã được khắc phục. Các nhà trường đang huy động lực lượng tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, sớm ổn định hoạt động sau thời gian tạm nghỉ.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Tại Trường Mầm non Đồng Tiến, được sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ, nhà trường đã phun nước, quét dọn xong khu vực sân trường.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Trong các lớp học, các cô giáo sắp xếp, vệ sinh đồ dùng dạy học, đồ dùng bán trú của trẻ.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Trường Mầm non Đồng Tiến sau khi được dọn vệ sinh đã trở nên khang trang, sạch sẽ.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Trong thời gian ngập nước, Trường Tiểu học Đồng Tiến chuyển học sinh đến học buổi chiều tại các phân hiệu khác. Sáng 25/9, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên vệ sinh môi trường tại điểm trường chính bị ngập.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Sau khi vệ sinh khu vực sân, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ hỗ trợ Trường Tiểu học Đồng Tiến rải vôi bột tiêu độc khử trùng.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Trường THCS Đồng Tiến là đơn vị trũng nhất, ngập sâu và nước rút chậm nhất trong 3 trường. Hiện lượng nước tại trường đã cơ bản được bơm hút xong.

Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Ngày mai (26/9), Trường THCS Đồng Tiến sẽ phối hợp với Trạm Y tế phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên, nhất là khu vực sân chơi, nhà vệ sinh là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

Lan Anh

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Từ khóa:

#xã Đồng Tiến #Vệ sinh môi trường #Trường học #Thành công #Nhà trường #Dịch bệnh #Khắc phục #Ổn định #đảm bảo an toàn #tình trạng

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