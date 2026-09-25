Xã Kim Tân khẩn trương thu hoạch lúa, không để đất trống, lỡ thời vụ

Sau đợt mưa lũ dẫn đến ngập úng diện rộng vừa qua, xã Kim Tân đang tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa không bị ảnh hưởng, đồng thời tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất để bước vào sản xuất vụ Đông năm 2026-2027.

Nhiều diện tích lúa bị ngập nhẹ đang được tranh thủ thu hoạch để bắt đầu mùa vụ mới.

Mưa lũ đã làm gần 900ha lúa và hoa màu trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập úng, gãy đổ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Trước tình hình đó, xã chỉ đạo các thôn rà soát cụ thể diện tích cây trồng bị thiệt hại; tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh thu hoạch những diện tích lúa đã đến kỳ, hạn chế thiệt hại.

Cùng với thu hoạch lúa, các địa phương tập trung tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, khẩn trương khôi phục những diện tích có khả năng sản xuất trở lại. Đối với diện tích hoa màu bị thiệt hại, người dân được hướng dẫn dọn dẹp đồng ruộng, chăm sóc những cây còn khả năng phục hồi và chuẩn bị gieo trồng lại các loại cây màu ngắn ngày.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đang tập trung rà soát thiệt hại tại các thôn, trên cơ sở đó có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

Diện tích cây màu được người dân chăm sóc lại sau mưa lũ.

Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2026-2027 xã Kim Tân phấn đấu gieo trồng 420ha. Trong đó, ngô 105ha, ớt 58ha, khoai lang 12ha, rau, đậu các loại 200ha, các cây trồng khác 45ha. Sau mưa lũ, việc bảo đảm tiến độ sản xuất vụ Đông đang được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Xã tuyên truyền, vận động người dân chủ động làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp; lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng tiêu thoát nước.

Đặc biệt, với những diện tích lúa không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xã yêu cầu huy động máy gặt đẩy nhanh thu hoạch, phương châm là giải phóng đất đến đâu tổ chức sản xuất vụ Đông đến đó, hạn chế tình trạng bỏ đất trống, lỡ thời vụ.

Đình Giang