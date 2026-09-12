CIA công bố hàng chục báo cáo tình báo về Osama bin Laden và al-Qaeda

Hàng chục tài liệu mật đã được công bố ngày 11/9, đúng dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9, cho thấy giới chức Mỹ đã thu thập nhiều thông tin tình báo về Osama bin Laden và mạng lưới al-Qaeda trong thời gian trước khi xảy ra các vụ không tặc khiến gần 3.000 người thiệt mạng và làm thay đổi sâu sắc chính sách an ninh quốc gia của Mỹ.

25 năm sau, CIA công bố 69 bản tóm lược về Osama Bin Laden và Al Qaeda trước vụ khủng bố 11/9. Ảnh: Getty.

Các tài liệu cho thấy giới phân tích an ninh Mỹ đã theo dõi hoạt động, mạng lưới hỗ trợ của bin Laden và những nguy cơ tiềm tàng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ. Tài liệu cũng đề cập nhận định của giới chức về mạng lưới của bin Laden tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, trong đó có cách thức tổ chức này được tài trợ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe gọi đây là “một hành động minh bạch đặc biệt”, đồng thời cho biết đây là đợt công bố lớn nhất từ trước đến nay của CIA đối với các bản báo cáo tình báo hằng ngày dành cho tổng thống. Đây là những tài liệu mật do cộng đồng tình báo Mỹ chuẩn bị để báo cáo các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ.

Các tài liệu được giải mật trải dài từ một báo cáo tháng 2/1998, được chuẩn bị cho Tổng thống khi đó là Bill Clinton, có tiêu đề “Các phần tử khủng bố tìm cách sở hữu năng lực vũ khí hủy diệt hàng loạt”, trong đó đề cập bin Laden và các phần tử Hồi giáo cực đoan khác, cho tới báo cáo ngày 12/9/2001. Một nguồn tin trong báo cáo cho biết các vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong 2 năm và Điện Capitol của Mỹ cũng nằm trong số các mục tiêu.

Trong những năm ngay sau vụ 11/9, một ủy ban điều tra lưỡng đảng đã chỉ ra tình trạng thiếu chia sẻ thông tin giữa các cơ quan như CIA và FBI. Ủy ban đưa ra một loạt khuyến nghị, dẫn tới việc thành lập các vị trí và cơ quan mới, trong đó có Giám đốc Tình báo Quốc gia, cũng như Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, cơ quan phân tích thông tin về khủng bố trong nước và quốc tế từ nhiều cơ quan thuộc chính phủ.

Nhà Trắng ngày 11/9 cho biết Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cũng đã công bố một loạt tài liệu khác. Số tài liệu này, trong đó có các cuộc phỏng vấn giới chức an ninh quốc gia thuộc chính quyền Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush, là kết quả của ủy ban điều tra các vụ tấn công được thành lập và hoạt động trong giai đoạn 2002-2004.

Thúy Hà

Nguồn: AP