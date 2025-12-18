Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Từ tư duy công nghệ đến sự phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở việc vận hành dòng lưới điện quốc gia, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đang bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua số hóa. Bằng việc làm chủ các nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, đơn vị đã tối ưu hóa toàn diện bộ máy quản trị, đảm bảo hệ thống luôn vận hành trong trạng thái an toàn, tin cậy và đạt hiệu suất tối đa.

Chuyển đổi số – nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị Nhà máy

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các nhà máy nhiệt điện than, nơi đòi hỏi tiêu chuẩn cao về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả vận hành. Tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị, tối ưu chi phí và bảo đảm vận hành ổn định, liên tục.

Thời gian qua, Công ty đã từng bước triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, vật tư – nhiên liệu và quản trị nội bộ. Dữ liệu vận hành, hồ sơ thiết bị, quy trình kỹ thuật được số hóa, chuẩn hóa và tích hợp trên các nền tảng số, giúp giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, tăng khả năng truy xuất, phân tích và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

Đáng chú ý, toàn bộ thông tin vật tư của nhà máy đã được làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, hình thành nền tảng quan trọng cho việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, hướng tới quản trị nhà máy theo mô hình hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ứng dụng Khoa học công nghệ từ thực tiễn sản xuất

Song hành với chuyển đổi số, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chú trọng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong sản xuất. Tiêu biểu là “Phần mềm tự động hóa hồ sơ và quản lý tài liệu” do anh Phan Thanh Trường, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn, trực tiếp nghiên cứu và phát triển.

Trước đó, phần mềm ra đời từ những bất cập trong công tác lập hồ sơ, biên bản kỹ thuật trước đây, khi các văn bản được thực hiện rời rạc, thủ công, tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin và tốn nhiều thời gian kiểm tra, chỉnh sửa. Với giải pháp mới, toàn bộ quy trình lập hồ sơ được tự động hóa, chuẩn hóa, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, đồng thời loại bỏ hoàn toàn lỗi phát sinh do thao tác thủ công.

Anh Phan Thanh Trường hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo hồ sơ tự động và kiểm tra dữ liệu.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, phần mềm còn góp phần nâng cao độ chính xác, tính thống nhất và độ tin cậy của hồ sơ kỹ thuật. Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho phép cán bộ, công nhân viên nhanh chóng làm chủ công cụ mà không đòi hỏi kiến thức công nghệ chuyên sâu. Hoàn thành từ tháng 5/2025, phần mềm hiện đã được phổ biến rộng rãi trong nhà máy và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng công nghệ như kiểm tra tự động hồ sơ bằng NotebookLM, sử dụng nền tảng tự động hóa mã nguồn mở N8N, AppSheet trong quản lý công việc cũng được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Hình ảnh: Giao diện sử dụng của phần mềm

Bảo đảm an toàn, môi trường và phát triển nguồn nhân lực số

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác sản xuất điện tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Các giải pháp tối ưu hóa vận hành, kiểm soát tiêu hao nhiên liệu, giảm suất hao nhiệt được triển khai đồng bộ, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Song song đó, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục được vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Công tác an toàn được hỗ trợ bởi các nền tảng số, giúp nâng cao ý thức tuân thủ quy trình và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của con người trong chuyển đổi số, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo trực tuyến, chia sẻ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là các khóa học về trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai gắn với thực tiễn sản xuất, giúp cán bộ, kỹ sư và công nhân vận hành có thể ứng dụng ngay vào công việc.

Hình ảnh: Thử nghiệm ứng dụng AI nội bộ của công ty nhiệt điện Nghi Sơn

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, từng bước ứng dụng AI trong dự báo, tối ưu hóa vận hành. Hiện nay, nhà máy đang thử nghiệm ứng dụng AI nội bộ tích hợp toàn bộ quy trình, tài liệu kỹ thuật và vật tư đã được chuẩn hóa, hướng tới xây dựng một nền tảng AI “all-in-one” đóng vai trò như trợ lý kỹ thuật số, hỗ trợ tìm kiếm, giải đáp và xử lý nhanh các yêu cầu kỹ thuật trong toàn nhà máy.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xác định chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn, môi trường và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lưu Việt Hưng (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)