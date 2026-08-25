Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Cùng với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) gắn với cải cách hành chính, xã Bá Thước đang tập trung đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Xã Bá Thước triển khai mô hình dịch vụ công lưu động tại các thôn.

Xác định CĐS là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, UBND xã Bá Thước đã chú trọng đầu tư, duy trì và khai thác hiệu quả hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại UBND xã được đầu tư, kết nối đến các máy tính, bảo đảm hoạt động ổn định, phục vụ tốt yêu cầu công việc. Cùng với đó, xã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về an toàn thông tin cấp độ 2, góp phần bảo vệ dữ liệu và nâng cao tính an toàn trong quá trình vận hành các hệ thống số.

UBND xã Bá Thước cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 100%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp đạt 99,69%... Đáng chú ý, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xã đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT, bổ sung trang thiết bị, kết nối, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung; hệ thống phòng họp trực tuyến cũng được duy trì ổn định, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong triển khai các nhiệm vụ đột xuất và tổ chức hội nghị trực tuyến.

Một điểm nhấn trong CĐS ở Bá Thước là việc đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã phân công cụ thể cán bộ trực hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC. Người dân được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ, tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến đến theo dõi tiến độ và nhận kết quả.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm, xã cũng tận dụng các nền tảng số như zalo, facebook, các nhóm thông tin của thôn, phố để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các TTHC. Đây cũng là kênh để chính quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, đầu tháng 8/2026, xã triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, trực tiếp đưa cán bộ về các thôn để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC. Tổ dịch vụ công lưu động trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; tạo tài khoản và sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, nộp hồ sơ TTHC trực tuyến; số hóa hồ sơ, tài liệu; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính; tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ... Bên cạnh đó, tổ còn hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ CĐS; tuyên truyền về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số.

Bà Lê Thị Nga, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Bá Thước cho biết: Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân cho thấy nhiều chỉ số đạt mức cao. Cụ thể, chỉ số công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 19,64/20 điểm; dịch vụ công trực tuyến đạt 10/10 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm; mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm; số hóa hồ sơ đạt 21,87/22 điểm.

Từ những kết quả trên có thể thấy, CĐS ở Bá Thước đang từng bước đi vào thực chất, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài và ảnh: Linh Hương