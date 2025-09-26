Hotline: 0822.173.636   |

Chương trình Vì cộng đồng - Điều hòa bệnh viện vùng cao năm 2025

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với đội ngũ y bác sĩ và người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, ngày 26/9, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Hội Công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức Chương trình Vì cộng đồng - Điều hoà bệnh viện vùng cao năm 2025.

Nhằm chia sẻ khó khăn với đội ngũ y bác sĩ và người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, ngày 26/9, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Hội Công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức Chương trình Vì cộng đồng - Điều hoà bệnh viện vùng cao năm 2025.

Đoàn công tác Sở Y tế trao tặng điều hoà cho Bệnh viện Đa khoa Quan Hoá.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Sở Y tế và Hội Công tác xã hội Thanh Hóa đã trao tặng 19 máy điều hoà cho Bệnh viện Đa khoa Bá Thước và Bệnh viện Đa khoa Quan Hoá, góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân và nhân viên y tế. Đây là những đơn vị y tế đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. ​

​Đoàn công tác Sở Y tế trao tặng điều hoà cho Bệnh viện Đa khoa Bá Thước.

Nguồn kinh phí của chương trình được sử dụng từ Quỹ Đoàn của Đoàn Thanh niên Sở Y tế và nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bá Thước phát biểu.

​Việc trao tặng máy điều hoà cho các bệnh viện vùng cao không chỉ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa. Thông qua việc lắp đặt hệ thống điều hòa, giúp bệnh nhân có điều kiện điều trị trong môi trường khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, từ đó cải thiện sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá phát biểu tại chương trình Vì cộng đồng - Điều hoà cho bệnh viện vùng cao.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Sở Y tế sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để có thêm nhiều máy điều hoà được trao tặng cho các cơ sở y tế vùng cao còn nhiều khó khăn.

