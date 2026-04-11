Chung tay vì một đô thị xanh

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại các phường trung tâm ngày càng nhanh, dân số gia tăng, mật độ phương tiện dày đặc, câu chuyện về không gian xanh đô thị không còn là vấn đề mang tính định hướng lâu dài, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại phường Hạc Thành, một chiến dịch chỉnh trang cảnh quan, trồng mới cây xanh đang được triển khai đồng bộ, từng bước “phủ xanh” các tuyến phố, góp phần cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị.

Hệ thống cây xanh vừa được trồng mới trên Đại lộ Hùng Vương (phường Hạc Thành).

Những ngày này, dọc các trục đường trung tâm của phường Hạc Thành như: Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Hùng Vương; các tuyến phố: Bà Triệu, Bùi Khắc Nhất, Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân, Võ Nguyên Giáp, Trịnh Kiểm..., dễ dàng nhận thấy điều khác biệt. Những cây bàng Đài Loan thân thẳng, tán gọn, cao từ 5 - 6m được trồng theo hàng lối thẳng tắp. Dải phân cách giữa là những cây chà là thân to, dáng thẳng, tạo điểm nhấn cảnh quan...

Những hàng cây xanh đang dần bén rễ, mang lại màu xanh mới giữa những con đường đông đúc xe cộ. Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi trước sự thay đổi mới mẻ này. “Trước đây, Đại lộ Hùng Vương có rất ít cây bóng mát. Nay, có thêm hàng cây xanh, tuyến phố cũng đẹp hơn. Cây bén rễ xanh tốt thì chắc hẳn không khí cũng mát mẻ, dễ chịu hơn”, ông Vũ Đại Dương, phố Bình Minh, phường Hạc Thành chia sẻ.

Theo ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, đơn vị được giao triển khai dự án cây xanh, việc phát triển không gian xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược chỉnh trang đô thị của phường. “Để xây dựng phường Hạc Thành theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, thì việc trồng mới và bổ sung cây xanh có vai trò quan trọng. Vì vậy, trong đợt triển khai lần này, mục tiêu của phường là phủ xanh các tuyến phố còn quỹ đất trống, đồng thời bổ sung cây xanh tại những khu vực mật độ cây thấp, nhằm tạo sự đồng bộ về cảnh quan. Chủng loại cây được trồng chủ yếu là bàng Đài Loan và chà là - các loại cây phù hợp với đô thị bởi có nhiều ưu điểm như sức sống tốt, chịu hạn, ít sâu bệnh, hạn chế nguy cơ gãy đổ mùa mưa bão”, ông Thắng chia sẻ.

Theo kế hoạch, mỗi cây bàng Đài Loan được trồng có đường kính thân 10 - 15cm, cao khoảng 5 - 6m, bố trí với khoảng cách 8 - 10m mỗi cây. Chà là có đường kính thân 35 - 40cm... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn xã hội hóa. Đến nay, dự án đã triển khai được khoảng 80%, số còn lại phường đang tập trung đôn đốc các đơn vị gấp rút thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2026.

Cùng với đó, phường tổ chức rà soát, bổ sung, trồng mới và trồng thay thế cây xanh trong các khu dân cư, khu công nghiệp, các cơ quan, trường học, bệnh viện, các khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác trồng, chăm sóc cây xanh góp phần đảm bảo tỷ lệ cây xanh công cộng năm 2026.

Thực tế cho thấy, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, không gian dành cho cây xanh tại nhiều khu vực trung tâm đang dần bị thu hẹp. Việc gia tăng diện tích cây xanh đô thị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Từ những việc làm cụ thể tại phường Hạc Thành, sự chung tay của cộng đồng, hệ thống cây xanh trồng mới trên các tuyến đường phố, khu đô thị, công viên, vườn hoa kỳ vọng sẽ được cải thiện đáng kể, tạo không gian xanh, cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Bài và ảnh: Việt Hương